Kaman'da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konseri verilecek

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KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser programı düzenleyecek.

Belediye Başkanı Necati Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, kutlamalar kapsamında Türk Halk Müziği ses sanatçısı Havva Öğüt ve yöresel sanatçıların sahne alacağını ifade etti.

Vatandaşları ücretsiz konser programına davet eden Çolak, şunları kaydetti:

"Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 99'ncu yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı bizlerde Kaman'da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. 29 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşecek olan ücretsiz Havva Öğüt ve yöresel sanatçılarımızın sahne alacağı konserlere tüm halkımız davetlidir."





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