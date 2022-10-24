KAEÜ'de 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlenecek

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi tarafından organize edilen kongre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde 17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geleneksel, tamamlayıcı ve entegratif tıp uygulamalarının değerlendirileceği kongrede 33 oturum, 12 kurs ve bir çalıştay yapılacak.

Türkiye'den ve farklı ülkelerden akademisyenlerin katılacağı kongrenin mottosu "İbn-i Sina’dan Ahi Evran’a Doğadan Gelen Şifa" olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektör Yardımcısı ve Koordinatör Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, "Temaya ilişkin oturumlar, alanında yetkin ve değerli davetli konuşmacılar tarafından sunulacak, sözlü ve poster sunumlarına yer verilecektir. Gelen talepler doğrultusunda kurslar, çalıştaylar ve atölye çalışmaları planlanmıştır. Kongre süresince zengin sosyal ve kültürel programlara yer verilecektir." ifadelerini kullandı.

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