Ceviz zorlu üretim sürecinin ardından tezgahlardaki yerini alıyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de ceviz, yıl boyunca binbir emek harcanarak zorlu süreçlerden geçtikten sonra tezgahlardaki yerini alıyor.

İl genelinde yaklaşık 26 bin dekar alandaki ceviz ağaçlarının 20 bine yakını Kaman ilçesinde bulunuyor.

Yıllık yaklaşık 4 bin-4 bin 500 ton cevizin üretildiği Kırşehir'de tescilli cevizin yetiştirildiği Kaman'ı Mucur ve diğer ilçeler takip ediyor.

Üreticiler, ceviz ağaçlarının güz döneminde yapraklarını tamamen dökmesinin ardından yeni üretim sezonu için mesaiye başlıyor.

Ağaçların dalları arasında kalmış larvaların yok edilmesi amacıyla koruyucu olarak bakır sülfat ve sönmüş kireçten oluşan "bordo bulamacı" atıldıktan sonra gübreleme, sulama, ilaçlama ve budama yapılıyor. Ağaçlar, ilkbaharda ikinci kez "bordo bulamacı" ile mantar hastalıklarına karşı ilaçlanıyor.

Bölgede ekim ayında yapılan hasatta toplanan cevizler, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra tezgahlarda satışa sunuluyor.

Bahçe sahibi Necip Dinçer, AA muhabirine, verimli hasat için yaklaşık bir yıllık sürede titiz çalışma yürüttüklerini söyledi.

İnce kabuğu ve lezzetiyle başta Kaman olmak üzere Kırşehir cevizinin Türkiye genelinde talep gördüğünü belirten Dinçer, "Ceviz üretimi sanıldığı ve anlatıldığı kadar kolay değil. Ceviz, ilgi ve iyi bakım isteyen bir ürün. Hasada kadar elimizi ceviz ağaçlarının üzerinden çekmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunları aksattığınızda sezon sonunda içi boş büyümemiş cevizlerle karşılaşırsınız. Mecburen her bir işlemi zamanında ve düzgün yapmak zorundasınız. Bu da büyük bir emek gerektiriyor." dedi.

Dinçer, üretim sürecinin kış mevsimine girerken başladığını, sulama, besleme, gübreleme ve budamaların zamanında yapılması gerektiğini dile getirdi.

- Yaklaşık 40 saat kurutma makinesinde kalıyor

Normal bir mevsimde ekim ayı başından itibaren hasadın başladığını anlatan Dinçer, 70 dekarda yaklaşık 1500 ağacı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hasat zamanı geldiğinde traktörümüzle silkeleyerek cevizleri ağaçtan yere döküyoruz. Çalışanlarımız ağaçların altındaki cevizleri topladıktan sonra başka bir ekip traktörle soyma makinelerinin yanına getiriyor. Cevizler kabuklarından soyulduktan sonra ıslaklığı gitsin diye bir süre dinlendiriliyor. Daha sonra cevizler kurutma makinemize götürülüyor. Yaklaşık 40 saat kurutma makinesinde kaldıktan sonra boş dolu ayırt etme makinemize götürüyoruz. Cevizin içinde çürük, boş olanları ağırlık mantığı ile hava üfleyerek ayırıyor. Bu işlemden sonra bu defa boyut ayırma makinesine alıyoruz. Burada küçük, orta ve büyük cevizleri ayırıyoruz. Bütün bu işlemlerden sonra satışa sunuyoruz."





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