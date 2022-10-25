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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de ev sahibi, kiracısını silahla yaraladı

AA

Kırşehir'de ev sahibi, kiracısını silahla yaraladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, ev sahibinin silahla yaraladığı kiracı tedavi altına alındı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki belediye otoparkında karşılaşan emekli polis S.K. (61) ile kiracısı H.Ç. (38) ve eşi F.Ç. (37) arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.K'nin tabancasından çıkan kurşunlarla H.Ç. yaralandı.

Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi F.Ç. ise olay yerinde gözyaşı döktü.

Şüpheli S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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