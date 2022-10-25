Kırşehir'de "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konseri verilecek

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser programı düzenleyecek.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kutlamalar kapsamında sanatçılar Aysel Yakupoğlu ve Onur Akın ile Kırşehir Belediyesi Adballar Topluluğu'nun sahne alacağını belirtti.

Vatandaşları 29 Ekim cumartesi günü gerçekleştirilecek konser programına davet eden Ekicioğlu, "Her zaman olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı'nda Cacabey Meydanı'nda coşkulu bir konsere daha imza atacağız. Cumhuriyetimize gönül vermiş tüm hemşerilerimi Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız şimdiden hepimize kutlu olsun. Aynı gün akşam Askerlik Şubesi önünden Cacabey Meydanı'na fener alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.



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