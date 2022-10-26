Malya Tarım İşletmesi, yerli koyun yetiştiriciliğine katkı sağlıyor

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KIRŞEHİR (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi, yetiştirdiği Akkaraman ve Malya ırklarıyla yerli koyun sayısını artırıyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 4. büyük işletmesi konumunda olan Malya Tarım İşletmesi'ndeki koyunculuk tesislerinde her yıl Akkaraman ve Malya ırkından doğan kuzularla üretim faaliyetlerine devam ediliyor.

İşletmede 3 bin 500 baş ana Akkaraman ve 3 bin 500 baş ana Malya koyun ile toplam 6 bin toklu ve koç bulunuyor.

"Elit sürü" oluşturmak amacıyla küpeleme çalışması yapılan işletmeden onlarca yetiştirici yerli ırklardan alarak sürüsünü güçlendiriyor.

Malya Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Gezer, AA muhabirine, 1942 yılında faaliyete başlayan Malya'nın TİGEM'in 4. büyük işletmesi olduğunu söyledi.

Gezer, TİGEM Malya Tarım İşletmesi'nin Türkiye'nin yerli koyun yetiştiriciliğine büyük katkı sağladığını ifade etti.

2023 yılında doğum yapacak koyunlardan yüzde 40 ikizlik beklendiğini belirten Gezer, 3 bin 500 baş ana Malya ırkı ile 3 bin 500 baş ana Akkaraman koyun ırkından gelecek sene 9 bin kuzunun doğacağını tahmin ettiklerini söyledi.

- Koyunlar dayanıklılıklarıyla dikkati çekiyor

Koç katımına 16 Eylül'de başladıklarını belirten Gezer, katımın ekim ayı sonunda biteceğini söyledi.

Akkaraman ve Malya ırkı koyunların tercih edildiğini dile getiren Gezer, "Yetiştiricilerin bu koyunları tercih etmelerindeki etken yüksek ikizlik oranı, bölgenin ekolojik şartlarına adaptasyonu ve hastalıklardan ari olması ayrıca et randımanı da yüksek." ifadelerini kullandı.

Gezer, koyunlardan yılda yaklaşık 1500 başın yetiştiricilere satıldığını sözlerine ekledi.

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