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Kırşehir'de tarımsal alanlardaki yollar asfaltlanıyor

AA

Kırşehir'de tarımsal alanlardaki yollar asfaltlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent merkezine yakın bölgelerdeki tarımsal alanlarda bulunan yolları asfaltladıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin tarım ve hayvancılığının gelişmesine katkı yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Tarımsal faaliyetlerde bulunan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların faaliyet yürüttükleri bölgelerin daha iyi ve modern bir yaşam standardına kavuşması için çalışma yaptıklarını vurgulayan Ekicioğlu, Şalgösteren, Cafer Ağa, İğdecik ve Ökse mevkilerinde imar dışı alanlardaki yolların sathi kaplamalarını kombi asfalt aracıyla tamamladıklarını ifade etti.

Şalgösteren-Karıncalı yol ayrımından başlayarak besihanelerin bittiği noktaya kadar 6 metre genişliğinde 2,5 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdiklerini aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Ortaköy yol ayrımındaki petrol yanından başlayarak Cafer Ağa Mahallesi'ne, oradan da atık su arıtmanın önünden Hızırağa yoluna kadar 8 kilometre asfalt serimi yaptık. TOKİ konutlarının bulunduğu yerden başlayarak İğdecik Mahallesi ve Ortaköy-Aksaray yol ayrımına kadar 6,5 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdik. Ökse yolundan, tarımsal faaliyetin olduğu son noktaya kadar 900 metre asfalt serimini yaparak yollarımızı halkımızın hizmetine sunduk."


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