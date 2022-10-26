Kırşehir'de kiracısını silahla yaralayan ev sahibi tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kiracısını tabanca ile ağır yaralayan ev sahibi tutuklandı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki belediye otoparkında çıkan kavgadan sonra gözaltına alınan emekli polis S.K'nin (61) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, silahlı kavgada yaralanarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.Ç'nin (38) hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dün otoparkta borç meselesi yüzünden çıkan kavgada S.K'nin tabanca ile ateş ettiği kiracısı H.Ç. yaralanmıştı.

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