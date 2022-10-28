DEAŞ'ın "iletişim sorumlusu" ile "sözde emiri" Kırşehir'de yakalandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün "iletişim sorumlusu" ile "sözde emiri" oldukları iddia edilen Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, geçmiş dönemde Irak'ın Telafer şehrinde örgüt adına "sözde emirlik" yapan R.E.M.H. ile örgütün iletişim ve teknik sorumlusu Z.M.H'yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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