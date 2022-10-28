Kırşehir Valisi Buhara'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Met Buhara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buhara mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümüne ulaşmanın heyecanı ve sevincinin yaşandığını ifade etti.

Türk milletinin, kurtuluş meşalesini yakan Mustafa Kemal Paşa’nın etrafında kenetlenerek istiklal mücadelesini başlattığını vurgulayan Buhara, büyük yokluk ve zorluklarla yürütülen Kurtuluş Savaşının kazanılmasının ardından, milli iradenin tezahürü olarak 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edildiğini belirtti.

Ecdadın büyük bedeller ödeyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletin el ele vermesiyle kuruluşundan bugüne önemli mesafeler kat ettiğini, her alanda elde ettiği başarılarla dünya devletleri arasında saygın bir konuma ulaştığını aktaran Buhara, şunları kaydetti:

"Bu cennet vatanının sevinçte ve tasada tek yürek olan evlatları olarak, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak, önümüze çıkan engelleri birlik ve beraberlik içerisinde aşarak geleceğimizi inşa etmek, medeniyet yarışında ülkemizin daima ön saflarda yer alması için durmadan çalışmak en temel görevimizdir. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."





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