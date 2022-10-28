Kırşehir'de çiftçilere 6 milyon 796 bin liralık buğday tohumu desteği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında çiftçilere 6 milyon 796 bin liralık yüzde 50 hibeli buğday tohumu desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum binasında hibe desteğiyle ilgili tören düzenlendi.

Törende konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, çiftçilerin yoğun olarak desteklendiği bir dönemin yaşandığını belirtti.

Kırşehir'de dağıtılan tohumlardan elde edilecek yüksek verimin diğer çiftçilere de örnek olacağını vurgulayan Buhara, "Ürün kalitesi ve verimi yüksek, sertifikalı buğdayların tohumlarının dağıtımını yapıyoruz. Gerçekten destek noktasında önemli bir yerdeyiz. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız hep bu konuda destek oluyor. Kendileri de programlara katılıyorlar. Tarladaki emek ve alın teri bizim için çok önemli ve değerli." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de Kırşehir'de "Buğday Bereketi Projesi" uygulandığını hatırlatarak, "Bu kapsamda yüzde 50 hibe destekli 538 ton buğdayımız bugün eşzamanlı olarak merkez ve ilçelerimizde dağıtılmaya başlandı. 23 bin 500 dekarlık alanda ekilişimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı.







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