Kaman ve Mucur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ve Mucur ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaman Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mehmet Usta ve Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.
Mucur'daki tören de kaymakamlık önünde gerçekleştirildi.
Kaymakam Harun Kazez ve Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.