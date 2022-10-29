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Kırşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı

AA

Kırşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen il protokolü ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş güzergahındaki binalarda evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Meydandaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren yürüyüşe, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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