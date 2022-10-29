Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri düzenlendi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Aysel Yakupoğlu ve Onur Akın sahne aldı.

Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen program Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Konser öncesi Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu sahne aldı. Daha sonra Aysel Yakupoğlu, sevilen eserleri ile Kırşehir yöresine ait türküleri okudu.

Ardından sanatçı Onur Akın da kendi eserlerini seslendirdi.

Konserin ardından konuşma yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Bayramı'nı tempo düşürmeden kutladıklarını belirterek, "Cumhuriyeti korumak, kollamak, ilkelerini yaşatmak, Atatürk'ün düşüncelerini yaşatmak bizim görevimizdir. Çünkü sizlere güzel bir ülke, güzel bir şehir bırakmak istiyoruz." dedi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

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