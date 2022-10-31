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Kırşehir'de ceviz hasadı tamamlandı

AA

Kırşehir'de ceviz hasadı tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de, geç uyanan yabancı çeşitlerin de toplanmasıyla hasat tamamlandı.

Merkez ve Kaman ilçesine bağlı Hirfanlı Baraj Gölü kıyılarındaki köylerden itibaren eylül ortalarında başlayan hasat, ekim sonunda sona erdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, AA muhabirine, bu yıl kış ve ilkbaharda zirai don nedeniyle özellikle dere yatakları ve çukur bölgelerdeki bazı ceviz ağaçlarının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yabancı çeşitlerin yerlilere göre 15-20 gün sonra uyanmaya başlaması sayesinde zirai dondan daha az etkilendiğini belirten Seçen, yerli çeşitlerin de ince kabuğu ve lezzetiyle talep gördüğünü dile getirdi.

Seçen, geçen yıl Kırşehir'de ceviz üretimindeN yaklaşık 4 bin 500 ton, bu sene ise 3 bin 500 ton civarında ürün elde edildiğini kaydetti.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp de "Kaman-1", "Kaman-5" yerli çeşitlerin yanı sıra zirai donlardan daha az etkilenen "Chandler", "Fernor", "Pedro" gibi yabancı menşeli çeşitlerin de bahçelerde bulunduğunu ifade etti.

Mucur ilçesinde ceviz yetiştiriciliği yapan Necip Dinçer de "Bu sene soğuklardan dolayı yerli çeşitlerden ürün alamadık desek doğrudur. Bölgesel iklim değişikliklerinden dolayı yabancı çeşitler daha ön plana çıkmaya başladı. Bahçemizin yüzde 10'u yerli, geri kalanı yabancı çeşitlerden kurulu. Yabancı çeşitlerden güzel verim aldık." dedi.

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