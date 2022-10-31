Kırşehir'de meslek liseleri esnafın çırak sorununun çözümüne katkı yapıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahametttin Öztürk, meslek liselerindeki öğrenci sayısının artmasıyla esnafın çırak sorunun çözümüne katkı yapıldığını belirtti.

Öztürk, yazılı açıklamasında, geçmişte zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla esnafın yanında yetişecek kalifiye eleman konusunda sıkıntılar yaşanmaya başladığını hatırlatarak, yıllarca bu konuda mücadele verdiklerini aktardı.

Mesleki eğitimin öneminin son dönemde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Öztürk, "Milli Eğitim Bakanlığının da girişimleriyle ülke genelinde mesleki eğitim okullarında büyük artış yaşandı. İlimizde de Badem Pınar Mesleki Eğitim Merkezi'nin yanı sıra birçok okulda sektöre faydalı olacak kalifiye elemanlar yetiştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bu okullarda hem temel dersleri hem de meslek eğitimini aldığına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Haftanın belirli günlerinde esnafın yanında çırak olarak çalışıyorlar. Bu durum hem esnafımız hem de iş gücünün gelecek nesillerle devam ettirilmesi için faydalıdır. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş çeşitli meslek dalları var. Belirli yönelimlerle bu geleneksel mesleklerimizin de kaybolmamasını ve devam ettirilmesini sağlamalıyız. Çocuklarımızın akademik eğitim kadar mesleki eğitime de ihtiyacı vardır. Devletimizin de bu konudaki hassasiyetini esnaf teşkilatları olarak görüyor ve devamlılığını diliyoruz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.