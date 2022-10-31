Kırşehir'de meslek liseleri esnafın çırak sorununun çözümüne katkı yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de meslek liseleri esnafın çırak sorununun çözümüne katkı yapıyor

AA

Kırşehir'de meslek liseleri esnafın çırak sorununun çözümüne katkı yapıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahametttin Öztürk, meslek liselerindeki öğrenci sayısının artmasıyla esnafın çırak sorunun çözümüne katkı yapıldığını belirtti.

Öztürk, yazılı açıklamasında, geçmişte zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla esnafın yanında yetişecek kalifiye eleman konusunda sıkıntılar yaşanmaya başladığını hatırlatarak, yıllarca bu konuda mücadele verdiklerini aktardı.

Mesleki eğitimin öneminin son dönemde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Öztürk, "Milli Eğitim Bakanlığının da girişimleriyle ülke genelinde mesleki eğitim okullarında büyük artış yaşandı. İlimizde de Badem Pınar Mesleki Eğitim Merkezi'nin yanı sıra birçok okulda sektöre faydalı olacak kalifiye elemanlar yetiştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bu okullarda hem temel dersleri hem de meslek eğitimini aldığına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Haftanın belirli günlerinde esnafın yanında çırak olarak çalışıyorlar. Bu durum hem esnafımız hem de iş gücünün gelecek nesillerle devam ettirilmesi için faydalıdır. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş çeşitli meslek dalları var. Belirli yönelimlerle bu geleneksel mesleklerimizin de kaybolmamasını ve devam ettirilmesini sağlamalıyız. Çocuklarımızın akademik eğitim kadar mesleki eğitime de ihtiyacı vardır. Devletimizin de bu konudaki hassasiyetini esnaf teşkilatları olarak görüyor ve devamlılığını diliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de ceviz hasadı tamamlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de ceviz hasadı tamamlandı
Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri ...
Kırşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı
YEREL HABERLER Kırşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla ...
65 yaşındaki sporcu, 29 Ekim'de 29 kilometre koştu
YEREL HABERLER 65 yaşındaki sporcu, 29 Ekim'de 29 kilometre koştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.