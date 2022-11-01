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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masa tenisi antrenörü müezzinin eğitim verdiği öğrenciler il birincisi oldu

AA

Masa tenisi antrenörü müezzinin eğitim verdiği öğrenciler il birincisi oldu

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de masa tenisi antrenörlüğü de yapan müezzin Raif Çintaş, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için camiye gelen çocuklara tenis eğitimi de veriyor.

Öğrencilik yıllarından itibaren masa tenisine ilgi duyan merkez Selgah Camisi Müezzini Raif Çintaş, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı kursu başarıyla tamamlayarak 8 yıl önce antrenörlük belgesi aldı.

Çintaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğindeki "Camime de Gidiyorum Sporumu da Yapıyorum" projesi kapsamında 2 yıl önce camide masa tenisi kursu açılmasına öncülük etti.

Sayıları 60'ı aşan öğrencilerine Kur'an-ı Kerim öğretmenin yanı sıra caminin altındaki salonda masa tenisi eğitimi de veren Çintaş, çok sayıda lisanslı sporcu yetiştirdi.

Çintaş'ın öğrencileri, İl Müftülüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde kurulan Selgah Camisi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca düzenlenen turnuvalarda minik kızlar ve erkeklerde il birinciliğine ulaştı.

- Hedef Türkiye şampiyonluğu

Müezzin Raif Çintaş, AA muhabirine, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı camide masa tenisi sayesinde çocukları cami ile buluşturmayı amaçladığını söyledi.

Çocukların hem manevi değerlere hem de sportif etkinliklere çok ilgili olduğunu vurgulayan Çintaş, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü haricinde haftanın 6 günü çocuklarımıza masa tenisi kursu veriyoruz. Kursumuz yıl boyunca devam ediyor. Yaz Kur'an kurslarında öğrenci sayısı ve masa tenisine ilgi daha fazla oluyor. Yoğun bir ilgi var, daha fazlasını şimdilik alamıyoruz. Şu anda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 60'ın üzerinde lisanslı masa tenisi öğrencimiz var. Bu yıl minik erkekler ve kızlarda il birincisi olduk. Emeğimizin karşılığını başarı olarak alınca bu bize daha fazla mutluluk veriyor."

Hedeflerinin Türkiye genelinde başarı elde etmek olduğunu dile getiren Çintaş, "Kur'an kurslarına gelen çocuklarımızın da sporcu olabileceğini, camide de sporun yapılabildiğini göstermek istiyoruz. Allah izin verirse Türkiye şampiyonalarında da başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- "Hocamız bize sahip çıkıyor"

Öğrenci Halil Solak da "Hocamız bize sahip çıkıyor. Burada hem Kur'an-ı Kerim öğreniyorum hem de spor dalımı geliştiriyorum." dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin de "İl Müftülüğümüzün destekleri, hocamızın yüksek motivasyonu, velilerimizin ilgisi ve destekleriyle masa tenisinde başarı sağlandı. İnşallah iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman da camiye gelen çocuklara bir yandan manevi değerleri öğrettiklerini diğer yandan da ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sunduklarını anlattı.

Camide yaz Kur'an kursu ile başlayan iş birliğinin 12 aya yayıldığını ifade eden Yaman, Selgah Camisi'nde bir başarı örneği yaşandığını sözlerine ekledi.

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