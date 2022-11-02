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Asya ceylanlarının popülasyonu bozkırın ortasında artıyor

AA

Asya ceylanlarının popülasyonu bozkırın ortasında artıyor

KIRŞEHİR (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kırşehir'de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Malya Tarım İşletmesindeki Asya ceylanı sayısı 19'a ulaştı.

Kurulduğu 1942 yılından bu yana Kırşehir ve çevresinde modern tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayan Malya Tarım İşletmesine, Ceylanpınar Tarım İşletmesinden 2013'te biri dişi diğeri erkek 2 Asya ceylanı hediye gönderildi.

İşletme çalışanlarınca ceylanlar için bir park oluşturulurken, nesillerinin devamı için özenli bir çalışma yapıldı. Adaptasyon sürecinin ardından ceylanların sayısı artmaya başladı ve 9 yılda 19'a çıktı.

Sayıları artan Asya ceylanlarının gelecek yıllarda TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesine gönderilmesi planlanıyor.

- "Ceylanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"

Malya Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Gezer, AA muhabirine, işletmede 7 erkek ve 12 dişi ceylan bulunduğunu belirtti.

TİGEM'in farklı işletmelerinde ceylanların neslinin devamı için çalışmalar yapıldığını aktaran Gezer, hayvanların ince yapılı, güzel görünüşlü, narin, ürkek ve çok çekingen olduğunu söyledi.

Yılda bir defa üreme yapan ceylanların hızlarının saatte 90 kilometreye kadar ulaştığına değinen Gezer, "Ceylanların bakımları görevli arkadaşlar tarafından yapılıyor. Yemlemeleri ve suları günlük olarak takip ediliyor. Her gün gerekirse sağlık açısından da kontrol edilmeye çalışılıyor. İşletmemize hediye olarak gelen bu ceylanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Neslinin devam etmesi için gerekli bütün gayretleri sarf ediyoruz." dedi.

Gezer, sekiz yıl yaşam süresi olan ceylanların bölgenin ekolojik şartlarına uyum sağladığını, üremelerinin de normal şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

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