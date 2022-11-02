Kırşehir'de futbolcular ağaçlandırma çalışmalarına katılım çağrısı yaptı

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KIRŞEHİR (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Futbol'da oyuncular, antrenmanda taşıdıkları pankartla taraftarları ve sporcuları Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikmeye davet etti.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen ve kurum çalışanları, takımın antrenmanından önce Güneykent Tesisleri'ne gelerek, futbolcu ve yöneticileri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğine davet etti.

Futbolcular da antrenmana, "Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliğine tüm sporcularımızı ve taraftarlarımızı bekliyoruz" yazan pankartla çıkarak, farkındalık oluşturdu.

Alper Çimen, basın mensuplarına, her yıl farklı alanlarda etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Milli Ağaçlandırma Günü'nde farkındalık oluşturma adına Kırşehirli sporcularımızı ve taraftarlarımızı davet etmeye geldik. Futbolcularımıza davette bulunduk. Milli Ağaçlandırma Günü'nde bizimle birlikte olacaklarını belirttiler." diye konuştu.



Teknik direktör Gökhan Beklemiş de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ortak etkinlik planladıklarına işaret ederek, tüm sporcuları ve taraftarları fidan dikmeye davet etti.

Futbolcu Hacı Mustafa Karabulut ise "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde herkesi fidan dikmeye davet ediyoruz. Doğamızı ne kadar yaşatırsak o kadar rahat nefes alırız. O yüzden hem doğamızı koruyalım hem de fidanlarımızı dikelim. Biz takım olarak o gün orada olacağız, taraftarlarımızı da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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