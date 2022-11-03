11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne doğru

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kırşehir'de Aşıkpaşa Tabiat Parkı'na fidanlar dikilecek.



Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğine tüm vatandaşları davet etti.

110 hektar alanda yaklaşık 40 bin fidan dikileceğini vurgulayan Çimen, Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklarını tamamladıklarını, bu yıl lokasyon olarak Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın belirlendiğini anımsattı.

Aşıkpaşa Tabiat Parkında Kırşehir Valiliğinin himayelerinde gerçekleştirilecek etkinliğe sporcular, sivil toplum kuruluşları ile tüm Kırşehir halkını davet eden Çimen, "Kırşehir ilimiz orman varlığı açısından kendi içerisinde yüzde 3'lük orana sahip, biz çalışmalarımız ve Kırşehir'deki ağaçlandırma sahalarıyla birlikte bu oranı yüzde 7'lere çıkarmış bulunmaktayız. Her fırsatta özellikle çocukların yeni neslin, yeşile, doğaya, ağaca, sevgisini arttırmak maksadıyla onlarla fidan dikmek istiyoruz. 11 Kasım da bunun için iyi bir fırsat olacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.