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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'den 78 kişilik umre kafilesi uğurlandı

AA

Kırşehir'den 78 kişilik umre kafilesi uğurlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'den kutsal topraklara umreye gidecek 78 kişilik kafile uğurlandı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 78 kişilik umre kafilesi için İl Müftülüğü tarafından Ahi Evran Camii önünde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunarak salavatların getirildiği programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, umre seferlerine Kırşehir'den yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Umre sıradan bir seyahat, gezinti olmadığı gibi manevi değerlerin artmasına vesile olan bir ibadettir. Mukaddes topraklara gençken gitmek ve oraların manevi duygusunu almak ziyadesiyle önemli. Bu sebeple hayatınızda dönüm noktası olmalıdır. Umre yolcularımıza Allah'tan makbul bir umre nasip etmesini ve hayırla gidip, sağ salim dönmelerini temenni ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve tüm Müslüman coğrafyası için de dua etmeyi unutmayın." ifadelerini kullandı.

Müftü Yaman'ın konuşmasının ardından 78 kişilik kafile kutsal topraklara uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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