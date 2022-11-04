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Kırşehir'de üniversitenin pilot projesiyle cevizde verim artacak

AA

Kırşehir'de üniversitenin pilot projesiyle cevizde verim artacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, tamamladıkları "Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi" ile bu üründeki verimin artırılacağını söyledi.

Karakaya, KAEÜ Senato Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 2016'da YÖK'ün "jeotermal ve tarım" alanında üniversitelerini pilot seçmesinin ardından 8 farklı projeyi hata geçirdiklerini ifade etti.

Projelerle ilgili bilgi veren Karakaya, bugün itibarıyla tamamladıkları "Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi"nin tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.

Ziraat ve Fen Edebiyat fakülteleri öğretim üyelerinin uzun süre proje üzerinde çalışarak kentin iklim, rakım, yer, yöney ve toprak koşullarını araştırdığını vurgulayan Karakaya, uygun çeşitlerin de bu araştırmaya göre belirlendiğini aktardı.

- 12 bölgede iklim haritası çıkarıldı

Karakaya, "Projede üniversitemiz bilgi birikimiyle, coğrafi işaretleme yöntemiyle ilimizin 12 bölgesinde iklim haritasını çıkararak, özellikle markası olan Kaman cevizinin ve üretme alışkanlığının hem yeni bahçe kurulmasına yardımcı olacak hem de mevcut bahçelerin verimliliğini artıracak bilimsel bilgi portföyünü, online sistemini kurduk. Bunu Kırşehir halkına ulaştırarak, verimsiz mevcut bahçelerin verimini artırmak üzere şehrimize, bölgemize bir hizmet olarak sunacağız." dedi.

Projeden elde edilen bilgilerin çiftçilere aktarımı için de danışma merkezi kurduklarını belirten Karakaya, şöyle devam etti:

"Bir köyde vatandaşımız bir ceviz bahçesi kurmak istediğinde veya verimsiz ceviz bahçesini verimli hale getirmeyi arzu ettiğinde merkez o sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi altında bizzat otomasyondan bakıp diyecek ki 'Senin bu bahçendeki bu parselinde en az riskle yetişecek ceviz türü şu olmalı.' Kırşehir'in artık ceviz yetiştiriciliği ile ilgili bilimsel bilgisi Otomasyon Danışma Sistemi'mizde olacak. İlgili yerden toprağını getirecek, merkezi laboratuvarımızda tahlilini yaptıktan sonra o parselle ilgili en iyi çeşit önerilecek."

Karakaya, projeyle ceviz üretiminde verimde büyük artış yaşanacağına dikkati çekerek, "Kırşehir'de bu projeyle mevcut bahçelerde hızlı bir şekilde dönüşüm yaşanacak. Çiftçiler, bu bilgi sistemi sayesinde bahçelerine kendi diktikleri çeşit ile en uygun çeşit bilgisini karşılaştırarak, gerekirse aşı yoluyla dönüştürecek." diye konuştu.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya da proje çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve projeye katkı sağlayan akademisyenler de katıldı.

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