Kırşehir Belediyesi kültür ve taziye evi yapımına devam ediyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent kültürü ve kimliğine katkı için kültür ve taziye evi yapımını sürdürdüklerini bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Gölhisar Mahallesi'ndeki kültür ve taziye evi inşaat alanını incelediğini ifade etti.

İlkini Bahçelievler Mahallesi'nde hayata geçirdikleri kültür ve taziye evlerini yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Kuşdilli Mahallesi'ndeki kültür ve taziye evini teslim aldık, çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Bağbaşı Mahallesi'ndeki kültür ve taziye evimiz tamamlanmak üzere." ifadelerini kullandı.

Mahallelerde alt ve üst yapının yanı sıra sosyal donatılara da önem verdiklerine işaret eden Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Saha çalışmalarımız sırasında gerek hemşehrilerimizle gerekse personelimizle sürekli istişare halinde çalışmaların seyri hakkında bilgi alıyoruz. Projelerimizin hayata geçmesiyle ilimizin düğün, nişan, sünnet gibi kültürel faaliyetleri ile taziyelerinin kent kimliğini bozan çadırlardan kurtulmasını, bilinen adreslerde sıhhatli bir hizmet sunulmasını önemsiyoruz. Çünkü Kırşehirli hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor."

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