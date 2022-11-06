AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan "Türkiye Yüzyılı" açıklaması

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Türkiye Yüzyılı'nı kadın erkek beraber inşa edeceklerini bildirdi.



Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Vakfı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldığını bildirdi.

İl Başkanı Ünsal, KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile bir araya geldiklerini aktardı.

5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne davetli olarak katıldığını, yoğun bir program olduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile görüşmemiz oldu. Kendisini Kırşehir'e davet ettim. Başkanımıza hem Kırşehir'deki kadın girişimcilerimiz ile ilgili hem de ilimizde devam eden kadın kooperatiflerimizin faaliyetleri hakkında bilgiler verdim. AK Parti hükümetleri 2002 yılından günümüze kadar kadınların haklarını her zaman savunmuş ve savunmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi bizler, kadının içinde yer almadığı hiçbir alanda, insanlığın hayrına neticeler elde etmenin veya bunları sürdürülebilir kılmanın mümkün olmadığına inanıyoruz. Kadınlarımızı güçlendirecek politikaları kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Bizler, Türkiye Yüzyılı'nı kadın erkek beraber inşa edeceğiz."



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