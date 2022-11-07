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Öğretmenler atıl sıraları süs eşyası ve oyuncağa dönüştürüyor

AA

Öğretmenler atıl sıraları süs eşyası ve oyuncağa dönüştürüyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de çoğunluğu öğretmenlerden oluşan kursiyerler, okullardan temin edilen atıl sıralardan süs eşyası ve oyuncak üreterek geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Halk Eğitim Merkezi ve Kırşehir Belediyesi iş birliğinde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaklaşık 6 yıl önce açılan ahşap atölyesindeki kursa, öğretmenlerin yanı sıra adliye yazı işleri müdüründen belediyede çalışan memura kadar 40 kişi katılıyor.

Hafta sonlarını ve boş zamanlarını atölyede geçiren kursiyerler, ömrünü tamamlayan okul sıralarını, her türlü ahşap atığı, kırık çömlekleri, yoğurt kaplarını kullanarak hediyelik eşya, ev gereçleri ve oyuncak yapıyor.

Kursiyerlerin yaptığı ürünler, Ahilik Haftası Kutlamaları başta olmak üzere önemli günlerde sergileniyor.

Usta öğretici Ergün Toprak, AA muhabirine, Ahilik kurallarına göre çalışma yaptıklarını söyledi.

Kursun, aynı zamanda bir terapi merkezi gibi olduğunu kaydeden Toprak, "Buraya psikologlar da geldi. Bizi çalışırken takip ettiler, bizimle çalıştılar. Daha sonra bazı hastalarına burada kursa devam etmelerini tavsiye ettiler." dedi.

Toprak, sıralar başta olmak üzere atıl her şeyi dönüştürdüklerini belirterek, "Eski, kırık sıralar okullarda dışarı atılıyor. Biz de onları rica ederek alıyoruz. Envanterden düşerek sıraları bize veriyorlar. Biz burada onları değerlendiriyoruz. Yanacak, çöpe gidecek atıl her şeyi alıp adeta sanata dönüştürüyoruz." diye konuştu.

- Günlük hayatın stresini atıyorlar

Felsefe öğretmeni 61 yaşındaki Tuna Kıvrak da kursa severek geldiğini, atıl malzemeleri değerlendirip hediyelik eşya ve ev gereçleri yaptıklarını dile getirdi.

Hayal ettikleri her şeyi yapmaya gayret ettiklerini anlatan Kıvrak, "Elimizde bir malzeme varsa hocamız fikir veriyor onu uyguluyoruz. Hem dinlenme oluyor hem becerilerimiz gelişiyor hem de kendimize yararlı çeşitli biblolar, aletler yapıyoruz. Kursların el becerileri yanında psikolojik faydaları da var. İşin, günlük hayatın stresini buraya geldiğinizde rahatlıkla atıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi'nde 13 yıldır öğretmenlik yapan Rabia Altıok ise boş zamanlarını ahşap atölyesinde değerlendirdiğini, geri dönüşüm işleri yaptıklarını söyledi.

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