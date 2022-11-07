Kırşehir'de Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirileceğini belirtti.



Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in değerinin bugün her zamankinden daha çok anlaşılması, korunması ve kollanması gerektiğini vurguladı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında 10 Kasım Perşembe günü program düzenlediklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Kırşehir Belediyesi öğretmenler korosu tarafından seslendirilecek olan Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Kırşehir Belediyesi oratoryo ve zeybek gösterisine tüm hemşerilerimizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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