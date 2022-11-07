Kırşehir'de işgücü piyasasının ihtiyaçları araştırıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, işgücü piyasasının ihtiyaçlarının tespiti için 141 iş yerinin ziyaret edildiği bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kırşehir İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 141 iş yeri ziyaretinde işgücü piyasası verilerinin derlendiği, ihtiyaçların tespit edildiği belirtildi.

Piyasanın önde gelen sektörlerinin imalat, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörleri olduğu vurgulanan açıklamada, Kırşehir genelinde 20+ istihdamlı iş yerlerinin yüzde 19,3'ünde 199 kişilik açık iş olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İl genelinde açık iş oranının yüzde 1,7 olarak hesaplandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En yüksek açık iş oranına sahip sektör yüzde 5,2 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü olmuştur. Bunun yanında açık işi en çok olan iş yerleri imalat sektöründendir. İş yeri bazında imalat sektörünü toptan ve perakende ticaret sektörü takip etmektedir. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler beden işçisi, lastik üretim operatörü meslekleridir. Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri yeterli mesleki-teknik bilgi, iş tecrübesi ve analitik düşünebilme becerileridir."

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