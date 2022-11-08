Kırşehir AFAD'dan arama ve kurtarma teknisyenlerine eğitim

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir AFAD'ın bünyesine sözleşmeli personel olarak alınan arama ve kurtarma teknisyenlerine eğitim verildiği bildirildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meydana gelebilecek afet ve acil durum hallerinde Kırşehir AFAD'da görevli arama ve kurtarma teknisyenlerine müdahale hizmetlerindeki bilgi, beceri ve olay yeri yönetimindeki kabiliyetlerini arttırmak amacıyla bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, arama kurtarma teknisyenlerine verilen, akustik ses dinleme ve görüntülü arama cihazlarının kullanılması, yaralının çıkartılması, yaralı taşıma, bot ile kıyı arama tarama yapılması gibi eğitimlerin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında, destek AFAD Gönüllülerine de yangın, çadır kurma, hafif arama ve kurtarma eğitimleri verildiği ifade edildi.

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