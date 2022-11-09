Kırşehir Valisi Buhara'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buhara, mesajında, askeri dehası ve eşsiz liderliğini milletin sarsılmaz iradesiyle bütünleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Kurtuluş Savaşı'nın tarihi bir zaferle taçlandırıldığını, yurdun düşman işgalinden kurtarıldığını anımsattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak kadim medeniyetin ihya ve inşasına kaldığı yerden devam etmesini sağladığını vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:



"Bütün ömrünü milletimizin hür ve müreffeh olarak yaşamasına adamış olan Atatürk, yaptıkları ile milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş, vatanseverliği, ileri görüşlülüğü, dünya meselelerine hakimiyeti, milli tarih şuuru, eğitim ve insani değerlere verdiği önem ile dünyanın en saygın liderleri arasındaki yerini almıştır. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve birlikte omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolundaki kararlı yürüyüşüne durmadan, yorulmadan devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yılında bir kez daha rahmetle anıyoruz, ruhu şad olsun."

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