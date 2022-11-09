KAEÜ, sağlık turizminde önemli merkez haline geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir'i sağlık turizminde merkez haline getirmek istediklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, katıldığı televizyon yayınında, bölgenin kalkınması gelişmesi adına önemli projeleri gerçekleştirdiğini anlattı.

Karakaya, Kırşehir'in en önemli enerji kaynaklarından biri olan jeotermalin, tarım ve sağlık alanındaki KAEÜ'nün projelerinde uygulandığını aktardı.

Kırşehir'deki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi'nin Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM) Projesi kapsamında hizmete girdiğini anımsatan Karakaya, şunları kaydetti:



"150 yataklı FTR Hastanesinde yatan, ayakta ve seansla tedavi edilen çok sayıda hastaya hizmet veriliyor. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Projesi ile hastalara alanında uzman hekim ve akademisyenler tarafından ozon, akupunktur, hacamat, sülük ve hidroterapi ile fitoterapi yöntemleri uygulanıyor. Hastalarımıza uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda öncelikle bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Fitoterapi yönteminde kullanılacak endemik türleri eczaneye götürecek şekilde ilaca dönüştürülmesini hedefliyoruz. Sağlık alanındaki projelerimizle ilerleyen zamanlarda Kırşehir'i, sağlık turizminde dünyanın bir numaralı merkezi haline getirmek istiyoruz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.