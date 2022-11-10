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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Valisi Buhara, öğrenci yurdundaki deprem tatbikatına katıldı

AA

Kırşehir Valisi Buhara, öğrenci yurdundaki deprem tatbikatına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Erol Güngör Erkek Öğrenci Yurdu'nda "Deprem anı çök kapan tutun ve tahliye" tatbikatı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AFAD yetkilileri ve gönüllüleri ile idari personellerin yanı sıra öğrencilerle tatbikata katıldı.

Senaryo gereği öğrenciler, deprem uyarıları üzerine kendilerine en yakın sert cisimlerin yanına siper alarak çök kapan tutun yöntemiyle kendilerini korumaya çalıştı.

Vali Buhara ve beraberindeki idareciler de aynı yöntemi uyguladı. Sarsıntının geçmesi ile görevliler tarafından izdihama yer vermeyecek şekilde bina tahliye edilerek, toplanma alanına geçildi.

Tatbikat sonrasında gençlere konuşan Vali Buhara, "Afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmak adına uyguladığımız bu tatbikatları gerçekten çok önemli görüyoruz. Sizler de tatbikatlarla deprem anında yapılacakları en iyi şekilde öğreniyorsunuz. Tatbikatın verimli geçtiğine inanıyorum, afetsiz günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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