Kırşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Beklemiş istifa etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Futbol Kulübü'nde teknik direktör Gökhan Beklemiş istifa etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, AA muhabirine, teknik direktör Gökhan Beklemiş'in istifa kararını yönetime ilettiğini açıkladı.
İstifa kararının kabul edildiğini belirterek Beklemiş'e kariyerinde başarılar dileyen Torun, gelecek hafta içinde yeni teknik direktörün belirleneceğini söyledi.
Torun, takımı hafta sonu yapılacak lig maçına yardımcı antrenörler Murat Sarı ve Halit Kılıç'ın hazırladıklarını kaydetti.