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Kırşehir'de "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı" düzenlendi

AA

Kırşehir'de "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı" düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kırşehir'de, Teşkilat Akademisi "Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı" yapıldı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı konferans salonunda düzenlen eğitim programında konuşan İl Başkanı Seher Ünsal, eğitimlerin kendilerine güç kattığını, enerjilerini tazelediğini, motivasyonlarını yenilediğini söyledi.

Ünsal, "Eğitimler bize sosyal ve siyasi hayatımızda önemli kazanımlar sağlıyor. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ar-Ge Birim Başkanlığımıza, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nı, ak saçlı büyüklerimizin, gönül coğrafyamızdaki dostlarımızın, el uzattığımız mazlumların dualarıyla yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, evlatlarının geleceği için yüreği kıpır kıpır çarpan annelerin, babaların hayallerini hayata geçirerek yükselteceğiz." dedi.

Eğitim programında, Prof. Dr. Mehmet Şahin "Sıkça Sorulan Sorular", Nazım Maviş "Türkiye Yüzyılı", Ersin Çelik "Siyasal İletişim ve Medya", Halil Etyemez "Seçim 2023" konularında sunum yaptı.

Etkinliğe AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, ilçe belediye başkanları, kademe başkanları ile partililer katıldı.

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