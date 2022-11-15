KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya, MÜSİAD üyelerine pilot projeleri anlattı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin pilot projelerini iş insanlarına anlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz ve yönetimine, pilot üniversite projeleriyle bölgenin ve Kırşehir'in kalkınmasına fayda sağlandığını aktardı.

Karakaya, ürettikleri projelerin iş insanları sayesinde yatırımlarla büyüyeceğini, MÜSİAD ile iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kırşehir'in en önemli enerji kaynağının jeotermal olduğunu ve bu kaynağı tarımla birleştirerek seracılıkta kullandıklarını kaydeden Karakaya, jeotermal sayesinde bölgenin seracılıkta elverişli yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Karakaya, Termal Seralarda Kümelenme, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT), Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) projeleri ile jeotermal kaynağı daha avantajlı kullanmayı hedeflediklerini de aktardı.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz de başarılı proje ve çalışmalara imza atan KAEÜ ile iş birliğini sürdüreceklerini belirterek, kentin ve bölgenin kalkınmasını sağlayacak projelerin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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