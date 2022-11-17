Kırşehir'de jandarma kırsaldaki bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekiplerinin köylerde "Reflektif yelek giy, görünür ol" kampanyasının tanıtımını yaptıkları bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek giymeleri gerektiği anımsatıldı.

Jandarma ekiplerinin farkındalık oluşturmak ve kampanyanın yaygınlaştırılması amacıyla kent merkezine bağlı Karahıdır köyünde bulunan 35 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne "Reflektif yelek giy, görünür ol" kampanyasını tanıttıkları aktarıldı.

Açıklamada, sürücülere yapılan bilgilendirmenin ardından reflektif yelek dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edildi.





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