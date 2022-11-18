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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan muhalefete çağrı:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan muhalefete çağrı:

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak, "Gelin Türkiye'ye muhalefet yapmayın, siyasi muhalefetinizi her zaman sonuna kadar yapabilirsiniz. Biz bundan da bugüne kadar gocunmadık. 20 senedir siyaseten rekabet ede ede, hatta yerine göre vesayetle mücadele ede ede bugünlere kadar geldik." dedi.

Dağ, partisince Kırşehir'de bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, geçen pazar günü İstanbul'da herkesi üzen ve yıllardır yaşamadıkları bir terör hadisesi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerine Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabır dilediğini ifade eden Dağ, emniyet, istihbarat ve diğer kurumların hızlı bir şekilde olayın üstüne giderek hem olayı gerçekleştiren teröristi hem de bağlantılarını ortaya çıkardıklarını anlattı.

Bu olayı gerçekleştiren terörist ve bağlantılarının ortaya çıkmasıyla birlikte bir nevi "turnusol kağıdı" gibi ülkedeki siyasal durumun da bir şekilde herkesin gözü önüne serildiğini belirten Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk andan itibaren burada bu olayı gerçekleştiren terör örgütünün PKK, PYD, YPG olduğu, bütün bağlantılarla birlikte netleşmesi ve ortaya çıkmasına rağmen ne yazık ki muhalefetteki siyasi partilerin, İYİ Parti'nin de CHP'nin de HDP'nin de 'yok öyle değil böyle, orada öyle bir durum yok, böyle bir durum var' der gibi, bu hadisede dahi terörü, teröristi saklayacak ve bu anlamda bu konuyu başka noktaya doğru götürecek çalışmalar içinde olduğunu gördük. Bu da aslında ülkemizin muhalefetinin gelmiş olduğu nokta itibarıyla bulunduğu yeri çok net göstermektedir. Onun için şunu net bir şekilde söylüyoruz, millilik ile gayrimillilik arasındaki hususlar böyle hadiseler zuhur ettiğinde daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunun da somut birçok örneğini bu bir haftalık süre içinde yaşanan hadise ile görmüş olduk. Bunlar bizi üzmektedir ama bu hadiseler bu millete olan sevgimizi, hizmet heyecanımızı, bu milletin değerlerini yükseltme, hayat şartlarını yükseltme ve bu coğrafyada daha birlik ve beraberlik içinde yol alma azmimizi ve aşkımızı da artırmaktadır. Bu konuda durduğumuz yer bizim için esas olmamız gereken yerdir ve durduğumuz yerin neresi olduğunu bilmek suretiyle de yolumuza hızla devam etmekteyiz."

- "Yapmış olduğunuz muhalefet, Türkiye'ye muhalefet noktasındadır"

Kırşehir'den, ahiler diyarından bir çağrıda bulunmak istediğini kaydeden Dağ, "siyasi muhalefet ve siyasi rekabet yapalım" derken Türkiye'ye, Türkiye'nin kurumlarına, Türkiye'nin hassasiyetlerine ve 85 milyonun önem verdiği değerlere muhalefet yapmaktan vazgeçilmesini istedi.

Dağ, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na muhalefet yapılmasını, bunun da normal olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na muhalefet yapacağız diye Türkiye'de 40 yıldır devam eden terörle mücadeleye laf söyleyecek noktaya kadar gidecek surette, Türkiye'nin kurumlarına, bugüne kadar oluşturduğu askeriyesine, bürokrasisine, siyasetine laf edecek pozisyona gelmeyin. Geldiğiniz nokta, ne yazık ki görmediğiniz nokta yapmış olduğunuz muhalefet, Türkiye'ye muhalefet noktasındadır. Her şeyiyle büyük oranda ortaya çıkarılmış olan süreçte dahi burada 'yok PKK yaptı mı acaba, yapmadı mı, devlet onu söylüyor ama başkaları da PKK terör örgütü de şunu söylüyor' diyecek noktaya gelmiş iseniz, eğer akli olarak bunu düşünüyor noktada iseniz, sizin için emniyetin yapmış olduğu açıklama ile terör örgütünün yapmış olduğu açıklama arasında bir düşünme dahi ortaya çıkmış ise bu sizin siyasete veya iktidara muhalefet değil, Türkiye'ye muhalefet yaptığınızın en net göstergesidir. Onun için de buradan da çağrımız, gelin Türkiye'ye muhalefet yapmayın, siyasi muhalefetinizi her zaman sonuna kadar yapabilirsiniz. Biz bundan da bugüne kadar gocunmadık. 20 senedir siyaseten rekabet ede ede, hatta yerine göre vesayetle mücadele ede ede bugünlere kadar geldik."

Dağ, 2023 seçimlerine giderken vizyon haritalarını net olarak ortaya koyduklarını kaydederek, konsantrasyonları ve yoğunlaştıkları noktanın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 85 milyon vatandaşın hayat standardını yükseltme gayreti olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Dağ ve katılımcılar, farklı partilerden AK Parti'ye üye olan vatandaşlara rozetlerini taktı.

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