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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çağlayan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

AA

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çağlayan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağlayan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu.

Çağlayan, partisinin Kırşehir İl Başkanlığını ziyaretinde, ülkede yaşanan tüm sorunlara karşı çözüm yöntemlerini belirlediklerini söyledi.

Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren Çağlayan, ana muhalefet partisinin yurt dışı gezisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesine tepki gösterdi.

Çağlayan, "ABD'de veya başka herhangi bir yerde, sınır ötesinde biz kendi Cumhurbaşkanımızı destekleriz. Bu bizim iç meselemizdir, kimseyi ilgilendirmez. Biz ne Amerika'nın askeriyiz ne de uşağıyız, hiç kimse kusura bakmasın. Mesela Ukrayna-Rusya savaşı noktasında çıkmış açıklama yapıyor, 'Biz Ukrayna'nın tarafındayız.' Hayır efendim. Biz hükümetin politikasını bu konuda doğru buluyoruz. Arabulucu rolü üstlenmesi gayet doğrudur. Biz taraf olamayız. Bizle alakası olmayan bir konu, o yüzden tarafsız kalma konusunda hükümeti destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağlayan, konuşmasının ardından Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık ile esnafı ziyaret etti.

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