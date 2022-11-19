2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı

AA

2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kongrenin son oturumları öncesinde konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2016'da tarım ve jeotermal alanında pilot seçildiklerini, o günden bu yana hazırladıkları projelerle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

KAEÜ'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında çalışmaları daha ileri seviyelere taşımak istediklerini belirten Karakaya, "Geleneksel tıbbı, modern tıbbın koyduğu rezervi kaldırmak üzere tartışmalar yapıyoruz. Geleneksel tıbbı bundan sonra kanıta dayalı hale getireceğiz. Geleneksel tıp, her şeyi istediğimiz gibi kullanmamız demek değildir, her şeyin bir metodu var, bu metodu da ancak uzmanlar söyler ve uzmanlar tarafından önerilerle kullandığımız zaman şifa olur." dedi.

Sempozyumda "Anadolu Gözü ile Halk Tıbbı" başlıklı sunum yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, etno fitoterapinin halkın kendi içinde dolaşan tedavi şekli olduğunu, bunu atasından, büyüklerinden öğrendiğini, o bilginin kimyası olmadığını ancak binlerce kişi tarafından yıllarca kullanıldığını söyledi.

Buğday tohumunda 3 genom olduğunu anlatan Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Yahudiler yıllarca dediler ki 'Buğday bizim Kenan Vadisi'nde çıkar.' Buğdayın üzerinde durmamızın nedeni, MS'e karşı bir numaralı silahtır. Onlar 'Bizden çıktı.' dediler, Allah doğrunun yardımcısıdır, Göbeklitepe ile Karacadağ arası bulununca 15 bin yıl öncesine gidildi. Oradan buğdayın genetik kaynağının ilk oluştuğu yer, tabiat mucizesini gösteriyor ve 3 farklı genom tek bir tohumda toplanıyor. Yılda 1 kilometre hızla yayılır buğday, rüzgar da taşıdı, bu şekilde dünyaya buğday yayılmıştır. Göbeklitepe ile Karacadağ, MS'in tedavisine giden yolda buğdayın orijinalini bulacaksınız. Bu genetik kaynak gerçekten kaynak mı? Tohum gen bankalarında saklanır ama o bir çözüm değil. O biyolojik çeşitliliği genetik kaynağında koruyacaksınız ama her yıl da numune alacaksınız. Çünkü genetik kaynak sabit bir şey değildir, sürekli kendisini geliştiriyor, yeni türler ortaya çıkıyor.

İnsanlık tarihini değiştiren Türkiye kırmızısıdır. Ukrayna'nın toprağı siyahtır, Hazreti İbrahim'in dolaştığı Harran Ovası'na giderseniz, orada toprak kırmızıdır. İşte bu Türkiye kırmızısı dediğimiz buğdaya o kırmızı rengini veren Harran Ovası'nın toprağıdır. Bir şeyin ömrünü uzatmak, onu korumak istiyorsanız mutlak suretle onu toprağa her yıl vereceksiniz, iklim şartlarına göre toprağın mikrobiyolojik florasına göre kendini geliştirecek."

Kongre, diğer oturumların ardından tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çağlayan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çağlayan, ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kırşehir'de konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ...
(Görüntülü) AK PARTİ&#039;Lİ DAĞ 85 MİLYONUN ÖNEM VERDİĞİ DEĞERLERE MUHALEFET YAPMAKTAN VAZGEÇİN
YEREL HABERLER (Görüntülü) AK PARTİ'Lİ DAĞ 85 MİLYONUN ÖNEM ...
AK Parti'li Dağ: 85 milyonun önem verdiği değerlere muhalefet yapmaktan vazgeçin
YEREL HABERLER AK Parti'li Dağ: 85 milyonun önem verdiği değerlere ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan muhalefete çağrı:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan ...
Kırşehir'de jandarma kırsaldaki bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı
YEREL HABERLER Kırşehir'de jandarma kırsaldaki bisiklet ve ...
2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi Kırşehir'de başladı
YEREL HABERLER 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.