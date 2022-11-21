KAEÜ öğrencilerinin TÜBİTAK proje başarısı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencilerinin, TÜBİTAK projelerinde önemli başarı elde ettiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK projelerinde üniversitenin başarısını sürekli artırdığı anımsatıldı.

Araştırma geliştirme kültürünün KAEÜ öğrencilerine her geçen gün daha fazla kazandırıldığı aktarılan açıklamada, TÜBİTAK 'Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Projeleri' ile 'Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Destekleme Projeleri' programlarının sonuçlarının açıklandığı hatırlatıldı.

Sonuçlara göre, KAEÜ'den öğrenciler ve danışmanların hazırladığı toplam 25 projenin TÜBİTAK tarafından destekleneceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Başarıyı yakalamak değil, başarıyı sürdürülebilir kılmak çok daha önemli. Proje başvurusu yapmak, bu alanda tecrübelenmek özlediğimiz bir kültür. Üniversitemize bu kültürü kazandırdığımız için mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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