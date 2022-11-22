Kırşehir'de köylerin kalkındırılması için çalışma yapılıyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, köyleri daha yaşanabilir hale getirmek ve kalkındırmak için tüm paydaşlarla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik konferans salonunda Vali Buhara başkanlığında Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Buhara, şehirlerin hızlı geliştiğini, köylerin de bu değişimi yakalamasında kaynakların hizmete çevrileceğini aktardı.

Buhara, "Köylerimizi güzelleştirmek, daha yaşanabilir hale getirmek ve kalkındırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bütçemizi de en etkili ve verimli şekilde kullanacağız. Çalışmalarımızda köylülerimizin desteğini alarak yürüteceğiz, bu süreçte köylerimizi tek tek gezerek göreceğim. Toplumun tüm kesiminin katılımıyla ileriye yönelik yapacağımız çalışmalarda muhtarlarımızın gayretlerini ve desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Buhara, devletin tüm mekanizmalarının kadına yönelik şiddetle mücadele ettiğini anımsatarak, muhtarların da bu konuda desteğini istedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Zikri Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, İl Genel Meclisi üyeleri ve merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı.

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