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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de muhtarlar AFAD gönüllüsü oluyor

AA

Kırşehir'de muhtarlar AFAD gönüllüsü oluyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de muhtarların, AFAD gönüllüsü olmaları için eğitimlerin başladığı bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, afetlerde yapılması gereken doğru davranışları bilen, afet zararlarını en aza indirmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla "Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor" projesinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, mahalle ve köy muhtarlarının e-devlet üzerinden AFAD gönüllülük hizmetine başvurup online eğitimlerini tamamlayarak temel AFAD gönüllüsü oldukları anımsatıldı.

Online eğitimin ardından muhtarlara, ilkyardım, arama ve kurtarma bilgisi, farkındalık, psikososyal destek bilgilendirmelerinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, İl AFAD Müdürlüğü yanındaki arazide de yangın, ilk yardım ve çadır kurmayı kapsayan destek AFAD gönüllüsü eğitimlerinin devam ettiği aktarıldı.

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