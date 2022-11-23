Aile diş hekimliği uygulamasında Kırşehir birinci oldu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, aile diş hekimliği pilot il uygulamasında birincilik ve ikincilik ödülleri aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından aile diş hekimliği uygulamasında pilot il seçilen Kırşehir, Eskişehir ve Karabük'te en çok hasta muayene edilen il Kırşehir oldu.

Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen "Aile Diş Hekimliği Uygulamasında Pilot İl Olan İller Değerlendirme Toplantısı"nda, pilot iller arasında 1. ve 2. olan Kırşehir Sağlık Müdürlüğü ödüle layık görüldü. Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, Türkiye birincisi olan diş hekimi Sinem Erdi ve Türkiye ikincisi diş hekimi Gözde Çolak'a ödüllerini takdim etti.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı pilot aile diş hekimliği kapsamında kentte görev alan tüm diş hekimlerini tebrik etti.



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