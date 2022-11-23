Vali Buhara aday öğretmenlerle fidan dikti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında aday öğretmenler ile fidan dikti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Vali Buhara, aday öğretmenlerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.
Fidan dikiminin ardından konuşan Buhara, "Aday öğretmenlerimize programa katılımları için teşekkür ediyorum. Yarınlarımızın inşası için öğretmenlerin sürdürecekleri mesleki hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, okul idarecileri ve aday öğretmenler katıldı.