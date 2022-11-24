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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de Öğretmenler Günü kutlandı

AA

Kırşehir'de Öğretmenler Günü kutlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cacabey Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam eden törende konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, öğrencilerin iyi bir şekilde yetişip, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarının, çevreye ve topluma duyarlı bir kişilik kazanmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin, öğrencilere yetenekleri doğrultusunda eğitim vererek, onların kendilerini geliştirmesine yardımcı olmaları gerektiğini vurgulayan Buhara, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ülkemizin her bir köşesinde, eğitim ve öğretime adanmış neferler olarak yarınlarımızın inşası için fedakarca görevlerini yürüten, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize rehberlik eden bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Alpaslan ise çocukları hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için fedakarca çalışan öğretmenlere teşekkür ederek, tüm öğretmenlerin, eğitim camiasının ve emekli öğretmenlerin gününü kutladı.

Törende, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi, aday öğretmenler yemin etti.

"Çocuğun gözünden öğretmen" videosunun izlenmesinin ardından, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerince hazırlanan müzik dinletisi sunuldu.

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