Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan çalışmada, 2 şüphelinin kısa süre önce İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.

Kırşehir ve İstanbul emniyet müdürlüklerinin operasyonuyla yakalanan Irak uyruklu W.A. ve Z.A. kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.





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