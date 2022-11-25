KADEM Kırşehir Temsilciliği "Hayatın içinde kadın" temalı sergi düzenledi

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KIRŞEHİR (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği tarafından düzenlenen "Hayatın içinde kadın" temalı resim sergisinin açılışı yapıldı.

KADEM Kırşehir Temsilcisi Müge Şebnem Şahin, Cacabey Meydanı'ndaki serginin açılışında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Hayatın içinde kadın" temalı sergiyi açarak farkındalık oluşturduklarını, bu yılki kampanyalarında da "Israrla takip bir şiddet türüdür ve suçtur" mesajını anlattıklarını söyledi.



Sergide, kadınlar tarafından yapılan 27 tablo yer alıyor.

Açılışa, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ve KADEM üyeleri katıldı.









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