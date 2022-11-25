GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan çalışmada, 2 şüphelinin kısa süre önce İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.

Kırşehir ve İstanbul emniyet müdürlüklerinin operasyonuyla yakalanan Irak uyruklu W.A. ve Z.A. kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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