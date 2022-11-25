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Cesetleri Kızılırmak kıyısında bulunan gençleri öldürdüğü iddia edilen 2 sanık hakim karşısında

AA

Cesetleri Kızılırmak kıyısında bulunan gençleri öldürdüğü iddia edilen 2 sanık hakim karşısında

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de cesetleri Kızılırmak kıyısında bulunan Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ı öldürdükleri iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, sanık avukatları, Demir ve Aydoğan aileleri hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Ş.E. ve S.A. mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli cinsel saldırı, canavarca hislerle adam öldürme" suçlarından yargılanan Ş.E. ve S.A. mahkemede birbirlerini suçladı.

Duruşmada söz verilen sanık Ş.E, cinayeti S.A'nın işlediğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"S.A. ile birlikte Şeyma ve Hasan'ın yanına aracımızla gittik. S.A, kendisini polis olarak tanıtıp otomobilden 2 genci de silah zoruyla indirdi. S.A, ikisini de bulunduğumuz aracın arkasına kelepçeleyerek bindirdi. Daha sonra Kortullu köy yoluna sürerek ıssız bir alanda Şeyma ile konuşmak için bizi araçtan indirdi. Beni ve Hasan'ı silah zoruyla dışarıda bekletti. 5-6 dakika sonra otomobilden inerek önce Şeyma'yı sonra da Hasan'ı silahla öldürdü. Sonra S.A'nın beni de silahla korkutmasıyla ikimiz birlikte cesetleri aracın bagajında koyduk. Kızılırmak kıyısına gelerek onları nehre attık. Olaydan sonra S.A. ile buluştuk. Bir parkta konuşmalarımızı ben ses kaydına aldım ve ses kaydını daha sonra emniyete teslim ettim."

Sanık S.A. ise suçlamayı kabul etmeyerek cinayeti Ş.E'nin işlediğini söyledi.

Olay günü başı ağrıdığı için Ş.E'den ağrı kesici istediğini ve sonrasında yaşananların çoğunu hatırlamadığını aktaran S.A, şöyle devam etti:

"Ş.E'nin psikolojik sorunları vardı, akli dengesi yerinde değil. Birlikte araçla Ağbayır mevkisine gittik. Orada Ş.E, çocukların bulunduğu otomobil yanında bizim aracımızı durdurdu. Otomobilden inerek kendisini çocuklara polis olarak tanıtıp onlara kelepçe takıp kendi aracımıza aldı. Sonra da benim bilmediğim bir köy yoluna gittik. Ş.E, çocukları araçtan indirip önce Şeyma'yı sonra Hasan'ı öldürdü. Ben onlardan akan kanı görüp kusmaya başladım. Ş.E'nin silah zoruyla, birlikte cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attık. Ş.E'nin anlattığı gibi ses kaydı var ise çözümlenmesini istiyorum. Birlikte dinleyelim."

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

- OLAY

Kırşehir'de iki genç 25 Mart'ta kaybolmuş, kullandıkları otomobil Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş vaziyette bulmuştu.

Gençlerden Şeyma Demir'in cesedi 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunup Akçaağıl köyünde defnedilmiş, 77 gün sonra da Kızılırmak üzerindeki Sarıyahşi Köprüsü altında Hasan Aydoğan'ın cesedine ulaşılmış ve ardından Dedeli köyünde defnedilmişti.

Olayla ilgili Ş.E. ve S.A. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanmıştı.

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