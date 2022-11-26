Kırşehir Valisi Buhara gazilerle bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, gazilerle buluştu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve beraberindeki gazileri makamında kabul etti.
Ziyaret sırasında konuşan Buhara, "Gazilik, nesiller boyu taşınacak büyük bir onurdur. Yüreğindeki vatan, bayrak, millet sevgisiyle destan yazan tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Derneğin Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak ve dernek üyesi gaziler de ziyarette hazır bulundu.