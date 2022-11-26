Kırşehir Müftülüğünden aile paneli

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Müftülüğünde ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın sağlanması konulu panel düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müftülük konferans salonunda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, "Diyanet İşleri Başkanlığının bütün görevlileriyle ailenin korunması, güçlendirilmesi, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın maruz kaldığı şiddet hadiselerinin son bulup yaşanmaması için etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması adına çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanı Fatih Yıldız da, ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın sağlanması alanlarında Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



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